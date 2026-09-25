دورية إسرائيلية تطلق النار عشوائيا خلال توغلها في وادي الرقاد بريف درعا الغربي

أفادت وسائل ‏إعلام سورية بقيام دورية إسرائيلية بإطلاق النار عشوائيا خلال توغلها في وادي الرقاد بريف درعا الغربي بسوريا .

وفي وقت سابق ؛ استهدفت القوات الإسرائيلية ، مناطق متعددة في ريف درعا الغربي جنوب سوريا عبر إطلاق عدة قذائف مدفعية ونيران الرشاشات الثقيلة، ودون أن تسفر تلك الاعتداءات العسكرية المباشرة عن وقوع أي إصابات بشرية بين المدنيين.

وطال القصف المدفعي الإسرائيلي موقعين رئيسيين في واديي عابدين والرقاد بالتزامن مع استهداف مكثف لأطراف قرية جملة الواقعة ضمن نطاق منطقة حوض اليرموك.



وحسب تقرير لوكالة الأنباء السورية سانا فإن القوات الإسرائيلية أطلقت نيران أسلحتها من أحد المواقع المتمركزة على طول خط فضّ الاشتباك لعام 1974 باتجاه أطراف بلدة عابدين، ويأتي هذا الاعتداء الميداني امتداداً لقصف مدفعي نفذه الجيش الإسرائيلي وأستهدف حرش قرية بئر عجم والمحيط الجغرافي لبلدة الرفيد المتاخمة لريف القنيطرة، ضمن سلسلة من التحركات العسكرية المكثفة بالمنطقة.