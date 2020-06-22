العراق: على الدول احترام سيادتنا وعدم التدخل في شئوننا الداخلية

قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، إن على جميع الدول احترام سيادة العراق وعدم التدخل في شئونه الداخلية، وذلك في ظل استمرار التدخل التركي الأخيرة داخل أراضي شمالي العراق، بزعم مكافحة الإرهاب.





وأضاف حسين ، في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء العراقية "واع": "من واجب الدول احترام سيادة الدول الأخرى، و الحوارات ستستمر مع الناتو حول آليّة العمل المُشترَك في محاربة داعش".





وفي وقت سابق، أعلن الجيش العراقي انطلاق عملية "أبطال العراق المرحلة الثالثة" لتطهير وتفتيش مناطق في محافظة صلاح الدين والحدود الفاصلة مع قيادات عمليات ديالى، سامراء، وكركوك من ثلاثة محاور.



