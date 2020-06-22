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أخبار العالم

العراق: على الدول احترام سيادتنا وعدم التدخل في شئوننا الداخلية

الإثنين 22/يونيو/2020 - 10:33 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، إن على جميع الدول احترام سيادة العراق وعدم التدخل في شئونه الداخلية، وذلك في ظل استمرار التدخل التركي الأخيرة داخل أراضي شمالي العراق، بزعم مكافحة الإرهاب. 

وأضاف حسين ، في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء العراقية "واع": "من واجب الدول احترام سيادة الدول الأخرى، و الحوارات ستستمر مع الناتو حول آليّة العمل المُشترَك في محاربة داعش".

وفي وقت سابق، أعلن الجيش العراقي انطلاق عملية "أبطال العراق المرحلة الثالثة" لتطهير وتفتيش مناطق في محافظة صلاح الدين والحدود الفاصلة مع قيادات عمليات ديالى، سامراء، وكركوك من ثلاثة محاور.

وتشمل العملية مساحة 4853 كيلومترا مربعا، وتستهدف "تفتيشها وملاحقة العناصر المتشددة والمطلوبين والبحث عن أوكار داعش ورفع المخلفات الحربية، ولتعزيز الأمن والاستقرار في هذه المناطق"، بحسب الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، يحيى رسول.
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