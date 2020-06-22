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أخبار البلد

لتوفير فرص عمل ..طرح استمارة نورت بلدك للعائدين من الخارج على موقع وزارة الهجرة

الإثنين 22/يونيو/2020 - 12:16 م
سعيد العربي
سعيد العربي
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سعيد العربي
أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن طرح استمارة "نورت بلدك" على الموقع الرسمي للوزارة على الانترنت، بهدف دمج العمالة المصرية العائدين من الخليج خاصة الفئة المتضررة من إنهاء عقودهم بسبب جائحة كورونا، في إطار التعاون المشترك بين وزارتي الهجرة والتخطيط حتى تستطيع الدولة استيعاب تلك العمالة في المشروعات القومية وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة التي أعلنت دعمهم من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمشروعات الصناعية كثيفة العمالة.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم إن وزارة الهجرة تلقت العديد من المطالبات من المواطنين العائدين بالخارج للتسجيل في استمارة استمارة "نورت بلدك"، وبناء على هذه الطلبات وتيسيرا على العاملين المصريين العائدين من الخارج لأرض الوطن، حتى يتمكنوا من التسجيل بها، ووضعهم ضمن قوائم العائدين، فقد تم اتخاذ قرار طرحها على الموقع الرسمي للوزارة ويمكن للعامل العائد تسجيل بياناته من خلال الدخول على اللينك التالي:-
‏https://forms.gle/P5EpwC1umz8m8XYd7

وتابعت وزيرة الهجرة أن فكرة توزيع استمارة "نوّرت بلدك" للعائدين من الخارج، والتي تم تعميمها في المدن الجامعية التي استقبلت العائدين والبعثات المصرية في الخارج بالتعاون مع وزارة التعليم العالي؛ هدفت لمعرفة المعلومات الرئيسية عن العائد وحرفته، مشيرة إلى أنه سيتم توظيف تلك البيانات التي تم تجميعها لتستطيع الدولة استيعاب تلك العمالة والسعي لتوفير فرص حقيقية لهم في وطنهم، لتعظيم الاستفادة من هذه القوة البشرية والعمالة المصرية، وإشراكهم في عملية التنمية التي تجري على أرض الوطن، فضلا عن معرفة المحافظات التي ينتمون لها لبحث توفير فرص دمجهم في جهود التنمية المستدامة في إطار استراتيجية الحكومة ٢٠٣٠.

هذا وقد أكدت وزيرة الهجرة أن الدولة بذلت مجهودا كبيرا جدا لإجلاء هذا العدد الكبير من المصريين العالقين بالخارج، وخصوصا العالقين بدول الخليج في وقت قياسي، لافتة إلى أن وزارة الهجرة والوزارات والجهات المعنية لم ولن تبخل بأي جهد من شأنه رعاية وتلبية طلبات المصريين بالخارج، سواء كانوا من المقيمين أو العالقين.
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