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حوادث

رجل شرطة يعثر على مبلغ مالى ويسلمه لصاحبه بأسوان

الإثنين 22/يونيو/2020 - 12:11 م
رجل شرطة يعثر على
رجل شرطة يعثر على مبلغ مالى ويسلمه لصاحبة
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مصطفى الرماح
عثر أحد رجال الشرطة بأسوان على مبلغ مالى بداخل سيارة "مفتوحة الزجاج" وعلى الفور قام بإحضار صاحبها لاستلام امواله.

البداية أثناء مرور قوة أمنية معينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة أول أسوان، تلاحظ لأحد أفراد القوة وجود سيارة على جانب الطريق وزجاجها الخلفى مفتوح، وبالفحص تبين ظهور مبلغ مالى بداخلها.

على الفور قام بإستدعاء مالك السيارة (طبيب بشرى - مقيم بدائرة القسم) لإطلاعه بالأمر، حيث قرر مالك السيارة بتركه لزجاج السيارة دون غلقه سهوًا منه .

وأعرب عن امتنانه لموقف القوة الأمنية، ووجه الشكر لرجال الشرطة على جهودهم فى حفظ الأمن والتواصل معه.

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