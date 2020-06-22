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أخبار العالم

خلال 24 ساعة.. إيران تسجل 119 حالة وفاة و2573 إصابة جديدة بكورونا

الإثنين 22/يونيو/2020 - 12:00 م
صدى البلد
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أحمد قاسم

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأثنين، تسجيل 119 حالة وفاة و2,573 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وأمس الأحد، قال وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، إن إيران لا تزال تواجه الموجة الأولى من انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن " هذا الفيروس قد يبقى موجودا لمدة عامين على الأقل".

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية تصريحات نمكي الذي قال: "لا نزال في الموجة الأولى من كورونا، وسلوك الفيروس في جنوب إقليم كرمان يختلف عن سلوكه في أقاليم ومدن أخرى كهرمزغان وميناب وبندر عباس".

وتابع نمكي قائلا: "أكثر من 87% من المصابين بالفيروس في إيران يعانون السمنة والسكري والأمراض المزمنة".

وحذرت السلطات الإيرانية من احتمال إعادة فرض تدابير صارمة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أن سجلت أكثر من 100 في يوم واحد.

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