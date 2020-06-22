زيادة المساعدات والاستثمارات.. كورونا تحول إلى منحة فى مبادرة حياة كريمة

قال الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، إن المبادرة تستهدف المجتمعات الأكثر هشاشة وال مناطق فقيرة والتى كانت الأكثر تاثرًا سلبًا بفيروس كورونا وانتشاره فى مصر .





وتابع الدكتور ولاء جاد، خلال حواره في برنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن جائحة كورونا بالنسبة لمبادة "حياة كريمة"ن كانت محنة وتحولت الى منحة لان الجائحة ادت بالوزارة الى تكثيف المساعدات المقدمة للأسر المستحقة داخل القرى المستهدفة.





واوضح انه تم التنسيق مع مؤسسات ومنظمات محلية ودولية أكثر، وزيادة الشراكات ومنهم برنامج الغذاء العالمي لمساعدة الفئات المتضررة، لافتًا الا انه تم تقديم مساعدات لأكثر من 10 الاف مواطن من العمالة غير المنتظمة فى تلك القرى المستهدفة بالرغم من ان هذا خارج إطار ما هو مخطط.





واشار الى ان الأمر الثاني المهم الذي حول منحة كورونا لمنحة هي إعادة النظر في خطة المرحلة الثانية، وهي زيادة عدد القرى المستهدفة للتطوير من 270 الى 375 قرية وزيادة قيمة الاستثمارات الموجهة للمبادرة وبما في ذلك معالجة اثار جائحة كورونا.







