التنمية المحلية: حركة التغييرات الجديدة بالمحليات شملت 161 قيادة

قال الدكتور خالد قاسم ، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية ، إن استراتيجية وزارة التنمية المحلية تهدف الى التنمية المحلية البشرية من خلال الاهتمام بالعنصر البشرى .





واضاف " قاسم " ، عبر مداخلة هاتفية ، ببرنامج " صباحك مصرى "، المذاع على فضائية ، ام بى سى مصر 2 " ، أن منظمة التنمية المحلية البشرية تبدأ من حيث التخطيط والتنظيم ثم التوجية وبعدها الرقابة والمتابعة مرة اخرى لكل ما يصدر من قدرات.





الى اننا نسعى لوجود توازن بين القيادات الموجودة على مستوى المحافظات المصرية بدءًا من السكرتير العام وسكرتير عام مساعد ثم بعد ذلك رؤساء الاحياء والمدن والاحياء المحلية المختلفة، ووجود طاقة بشرية للقيام بالعمل وكذلك على كمستوى الادارات الهندسية واشار





وتابع المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية ، اننا نحاول توفير كوادر بشرية للقيام بالمهام المنوط بها ، منوها الى انه صدرت فى الحركة الاخيرة الى 161 قيادة التى ضخ من خلالها 60 قيادة جديدة ، قمنا بتوزيع القيادات الـ 161 على مستوى المحافظات ويشغلوها نظرا لخلو المنصب فيها اما بالانتقال الى مكان اخر او الخروج من سن التقاعد .



