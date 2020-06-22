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المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية يزف بشرى لأهالي عزبة أبو قرن ..فيديو

الإثنين 22/يونيو/2020 - 01:19 ص
خالد قاسم، المتحدث
خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية
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اسراء صبري
قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الوزير محمود شعراوي تواصل مع محافظ القاهرة ومديرية أمن القاهرة بشأن منع دخول أي سيارات تحمل مخلفات هدم وبناء إلى عزبة "أبو قرن"، وتم إلقاء القبض على المخالفين سواء من أهالي المنطقة أو السائقين.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON E"، أنه تم التواصل مع القائم بعمل رئيس هيئة نظافة القاهرة، الذي أفاد بأنه يتم تصميم أكشاك ستكون بمثابة بوابات على عزبة "أبو قرن".

وأوضح المتحدث باسم وزير التنمية المحلية، أن عزبة "أبو قرن" ستكون ضمن مشروع تطوير مناطق العشوائيات بنهاية العام الحالي، مشددا على أن الوزارة ستتعامل مع الوضع الحالي.

وتابع المتحدث باسم وزير التنمية المحلية، أن عزبتي "أبو قرن" و"خير الله" ستكونان امتدادًا للمدابغ، فبالتالي  ستكونان ضمن تطوير العشوائيات، حيث سيتم نقل المواطنين إلى مشروع "معا 2" الذي يتضمن تطوير العشوائيات في نهاية العام الحالي.


وفيما يخص اللجان المشكلة لفحص تراخيص البناء، قال إنه فيما يتعلق بالقاهرة الكبرى وعواصم المحافظات، فإن شركات التطوير العقارى وشركات الأعمال العام والحكومية لا ينطبق عليها القرار، وكذلك كل المشروعات سواء الخاصة الكبيرة أو المخططة والمنظمة، مضيفًا "جميعها مستمرة في عملها بجانب المشروعات القومية السياحية والصناعية".

وأوضح أنه فيما يخص الحالات الطارئة، وفي حالة عدم حدوث استجابة سريعة من قبل اللجنة يقوم المواطن بالتواصل مع مبادرة "صوتك مسموع" علي رقم (01150606783) وسيقوم وزير التنمية المحلية بالاطلاع عليها فورا.
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