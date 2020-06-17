التنمية المحلية: القانون يحدد آليات التصالح فى إنشاء مبنى مخالف دون ترخيص..فيديو

أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية ان القرار بإيقاف البناء خلال 6 اشهر فى محافظات القاهرة الكبرى وعواصم المحافظات والمدن الرئيسية مؤكدا أن من حدد آليات تنفيذ القرار وزير التنمية المحلية





وأضاف قاسم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور أن تنفيذ القرار يجب أن يتضمن لجانا تتشكل برئاسة نائب المحافظ بكل محافظة أو من تحدده الجهة الادرية بالمحافظة بالاضافة الى مديرية الاسكان وتكون ممثلة للبت فى كل الأمور المتعلقة بمخالفات البناء.









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وتابع المتحدث بأسم وزارة التنمية المحلية أن قانون 17 لسنة 2019 والتعديلات التي تم إضافتها بوجود قانون 1 لسنة 2020 يحدد اليات التصالح بين المواطنين والدولة فى انشاء مبنى مخالف دون الحصول على ترخيص لما قبل أول عام 2019.









وأشار الدكتور خالد قاسم إلى أن التحويل للنيابة العسكرية فى المخالفات البنائية فيه تحدٍ كبير لهيبة الدولة، مشيرا إلى أنه تم تحويل ثلاثة الاف وثماثمائة فدان إلى مبانٍ.









وقال المتحدث باسم التنمية المحلية أن وزير التنمية المحلية رفع تقرير بالجهود المبذولة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي لرئيس مجلس الوزراء، وخاصة في فترة انتشار فيروس كورونا، حيث تم إزالة أكثر من 12 ألف مخالفة بناء عل مساحة تفوق 4.6 مليون متر مربع،