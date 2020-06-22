وزيرا التنمية المحلية والبيئة يبحثان خطة تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات ..1.2 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية ..التخلص الآمن لـ33 مليون طن قمامة

محمود شعراوي:

نتابع مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات الجديدة بالمحافظات

نضع مؤشرات لعمليات المراقبة وفقًا للجداول الزمنية للتنفيذ

رفع والتخلص الآمن لحوالى 33 مليون طن من المخلفات

التخلص الآمن من مقلب سندوب بمحافظة الدقهلية

إنشاء مصنع لتدوير المخلفات بسعة 1200 طن يومي

وضع مخططات لتحقيق أكبر قدر من تغطية الخدمات بــ 12 محافظة بنسبة إنجاز تصل الى 70 %

عرض المخططات علي رئيس الوزراء للبدء في التنفيذ اول يوليو









عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، إجتماعًا مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، عبر تقنية الفيديو كونفرانس ، حيث تم بحث خطة تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات للعام المالى القادم ٢٠٢٠ /٢٠٢١ ، بالإضافة إلى متابعة إجراءات تنفيذ المحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة والمدافن الصحية ومصانع تدوير المخلفات بالمحافظات وفقا للجدول الزمني للخطة.









وذلك في إطار التعاون بين الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ منظومة المخلفات الجديدة ، وضمن الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي لوزارة البيئة فى تنفيذ المنظومة.









وقال اللواء محمود شعراوى ، ان الوزارة تقوم بمتابعة مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات الجديدة بالمحافظات ووضع مؤشرات لعمليات المراقبة وفقًا للجداول الزمنية للتنفيذ وذلك بالتنسيق مع الجهات التنفيذية ( وزارة الانتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع ) .









وأضاف شعراوى أنه في إطار دور وزارة التنمية المحلية ، و ما تقوم به لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة قامت الوزارة بإعداد المخطط التنفيذي للعام المالى 2020 – 2021 والذى تبلغ إجمالى تكلفته حوالى 1.2 مليار جنيه وذلك لتطوير البنية التحتية للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالتنسيق مع كافة المحافظات والوقوف على أولوليات المشروعات التى سيكون لها أكبر الآثر ليشعر المواطن المصرى بوجود تحسن فى منظومة النظافة .









وأكد وزير التنمية المحلية أنه خلال العام الماضى قامت الوزارة بمتابعة جهود المحافظات فى رفع والتخلص الآمن لحوالى 33 مليون طن من المخلفات ، بالإضافة إلى التخلص الآمن من مقلب سندوب بمحافظة الدقهلية وإنشاء مصنع لتدوير المخلفات بسعة 1200 طن يومي وتطوير مصنعى دفرة والمحلة الكبرى بمحافظة الغربية عن طريق رفع التراكمات وإنشاء خط جديد بطاقة 1200 طن يومي.













وقال شعراوى أن الوزارة قامت أيضًا بوضع معايير تضمن تحقيق أكبر قدر من تغطية الخدمات بمناطق الخدمة والتى سيصل عددها إلى 12 محافظة بنسبة إنجاز يصل الى 70 % من المراد تحقيقه .









وأوضخ الوزير أنه سيتم عرض نتائج المخططات ومؤشرت أدائها على رئيس الوزراء خلال الفترة القادمة لإعتمادها وإقرارها لبدء التنفيذ بداية من شهر يوليو القادم .





ومن جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الاجتماع أن هذا العام وهو الثانى لخطة تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات والذى يتضمن عدد من المعايير التي سيتم مراعاتها، ومنها إعطاء الأولوية لعدد من المحافظات لاستكمال البنية التحتية للمنظومة بها ، والانتهاء من تنفيذ عدد من مناطق الخدمة ببعض المحافظات، مما سيتيح الفرصة للبدء في ابرام عقود التشغيل بمشاركة القطاع الخاص للاسراع بتنفيذ المنظومة ليشعر المواطن بتحسن ملموس في مستوى النظافة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.



واوضحت وزيرة البيئة ان اللقاء تناول وضع منظومة المخلفات بالمحافظات التي يعمل بها البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة والموقف الحالي للبنية التحتية للمنظومة بتلك المحافظات.



واضافت فؤاد انه تم مناقشة ما يخص المنظومة من برامج التشغيل وإجراءات إغلاق عدد من المقالب العشوائية للقضاء على الأثر البيئي والصحي لها، والشق المتعلق بالدعم المؤسسي لمنظومة المخلفات وقانون المخلفات الجديدة.



كما بحث الوزيران الآليات الجديدة التى تناقشها وزارة التنمية المحلية لتحصيل الرسوم الخاصة بالنظافة بما يضمن الإستدامة المالية لعمليات التشغيل .



