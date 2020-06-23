بدون أطباء.. مقترح برلماني لاستغلال الوحدات الصحية في عزل الأهالي





وأوضح شهاب في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الامكانيات المنزلية بالأرياف والقرى بجانب درجة الوعي لا يسمحان بتطبيق العزل المنزلي الصحيح للأهالي، لذلك لابد من البحث عن بديل آخر وهو الوحدات الصحية، مشيرا إلى أن الأمر لن يتطلب أطباء للعزل، يكفي فقط المساحة الموجودة في الوحدات الصحية وطاقم التمريض.





وأكد النائب أنه هناك الكثير من رجال الأعمال والمجتمع المدني، أبدوا موافقتهم على هذا المقترح وتحملهم تكاليف تجهيز هذه الوحدات، دون تحمل وزارة الصحة أعباء إضافية، مشددا على أهمية العزل المنزلي خلال الفترة الحالية للسيطرة على انتشار فيروس كورونا ومنع انتقال العدوى.

أعلن النائب عبدالمنعم شهاب، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، عن تقدمه بمقترح لاستغلال الوحدات الصحية (مستشفيات التكامل) في تطبيق العزل المنزلي للأهالي المشتبه بهم في الأرياف والقرى، لتخفيف الضغط على المستشفيات المركزية ومستشفيات العزل، ولمنع الاختلاط مع المصابين وزيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا.