AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

بدون أطباء.. مقترح برلماني لاستغلال الوحدات الصحية في عزل الأهالي

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 01:01 ص
النائب عبد المنعم
النائب عبد المنعم شهاب
Advertisements
أعلن النائب عبدالمنعم شهاب، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، عن تقدمه بمقترح لاستغلال الوحدات الصحية (مستشفيات التكامل) في تطبيق العزل المنزلي للأهالي المشتبه بهم في الأرياف والقرى، لتخفيف الضغط على المستشفيات المركزية ومستشفيات العزل، ولمنع الاختلاط مع المصابين وزيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح شهاب في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الامكانيات المنزلية بالأرياف والقرى بجانب درجة الوعي لا يسمحان بتطبيق العزل المنزلي الصحيح للأهالي، لذلك لابد من البحث عن بديل آخر وهو الوحدات الصحية، مشيرا إلى أن الأمر لن يتطلب أطباء للعزل، يكفي فقط المساحة الموجودة في الوحدات الصحية وطاقم التمريض.

وأكد النائب أنه هناك الكثير من رجال الأعمال والمجتمع المدني، أبدوا موافقتهم على هذا المقترح وتحملهم تكاليف تجهيز هذه الوحدات، دون تحمل وزارة الصحة أعباء إضافية، مشددا على أهمية العزل المنزلي خلال الفترة الحالية للسيطرة على انتشار فيروس كورونا ومنع انتقال العدوى.
Advertisements

ترشيحاتنا

شاهد .. لحظة ظهور شبح أمام منزل أثار رعب ملاكه

علماء يكتشفون سبب فقدان حاسة الشم عند الإصابة بفيروس كورونا

سلموا تعهدات مكتوبة لشيكابالا.. لاعبو الزمالك يرفضون خوض مباريات الدورى

بعد إعلان تبرعها في حقائق وأسرار: الشيخة إقبال الصباح تمنح 25 ألف جنيه لكل عائد من ليبيا

الأهلي يرد على شائعة إصابة لاعبيه بفيروس كورونا

الحقد القطري على السعودية السبب الحقيقي وراء عدم إذاعة الدوري الإيطالي على بي إن سبورتس.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة جريئة .. ابنة عمرو دياب تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

بملابس صيفية.. شقيقة هنا الزاهد تستعرض جمالها

سيارة المهام الشاقة رام باور واجون تعود إلى الشرق الأوسط.. صور