الزراعة: تشكيل لجنة لجائزة خليفة لتعزيز التعاون للنهوض بإنتاج التمور

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع كلا من الدكتور عبد الوهاب زايد رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة بن زايد والدكتور رضا بعلبك بالأمانة الفنية للجائزة.





ووجه وزير الزراعة الشكر إلى الدكتور عبد الوهاب زايد، على ما يقوم به من جهود نحو دعم قطاع التمور في دولنا العربية كما نقل تحيات الدولة المصرية إلى الأشقاء في الإمارات وأثنى على دور جائزة خليفة بن زايد من أجل تطوير زراعة النخيل.





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وأشار إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في هذا الشأن هي دعم هذا القطاع إلهام وأن الحكومة المصرية توليه اهتماما كبيرا لتحقيق المستهدف منه وتطوير الصناعات القائمة عليه.





وأشاد بالدور الذى تقوم به جائزة خليفة فى تطوير زراعة النخيل، كما تناول اللقاء مناقشة مذكرة التفاهم بين الجائزة وإحدى مؤسسات المجتمع المدنى.





واقترح القصير تشكيل لجنة تنسيقية لجائزة خليفة تتولى تضم ممثلين عن الوزارات المعنية، وذلك لدراسة ما تحقق من نتائج على أرض الواقع ورسم خريطة طريق للمشروعات المقترحة في المستقبل.





من ناحيته د. عبد الوهاب زايد رئيس مجلس أمناء جائزة الشيخ خليفة بن زايد وجه الشكر لوزير الزراعة ورحب بفكرة انشاء لجنة تنسيقية لمتابعة ما تم من إنجازات في هذا الشأن، كما قال اننا نسعد دائما بالتعاون مع مصر وشركائنا من القطاع الخاص وكل المؤسسات التي تعمل في خدمة القطاع الزراعى فى دولنا العربية.





وأضاف ان جائزة خليفه ساعدت في تحديث مصنع للتمور بالوادى الجديد وانشأت ثلاجه لتخزين التمور بطاقة ٤ آلاف طن في واحة سيوة وساعدت في تدريب عدد كبير من الكوادر المصرية والمزارعين في مجال سلاسل القيمة المضافة في التمور كما كانت تخطط لإنشاء عدد من الثلاجات الأخرى في محافظة أسوان والوادي الجديد ومعمل لزراعة الانسجة بطاقة ٢٠٠ ألف شتلة في العام لولا ظروف جائحة كورونا ولكن هذا الأمر مازال قيد التنفيذ.



