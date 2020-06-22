AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الزراعة: تشكيل لجنة لجائزة خليفة لتعزيز التعاون للنهوض بإنتاج التمور

الإثنين 22/يونيو/2020 - 01:37 م
وزير الزراعة
وزير الزراعة
Advertisements
شيماء مجدي
عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع كلا من الدكتور عبد الوهاب زايد رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة بن زايد والدكتور رضا بعلبك بالأمانة الفنية للجائزة.

ووجه وزير الزراعة الشكر إلى الدكتور عبد الوهاب زايد، على ما يقوم به من جهود نحو دعم قطاع التمور في دولنا العربية كما نقل تحيات الدولة المصرية إلى الأشقاء في الإمارات وأثنى على دور جائزة خليفة بن زايد من أجل تطوير زراعة النخيل.

اقرأ أيضا:

وأشار إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في هذا الشأن هي دعم هذا القطاع إلهام وأن الحكومة المصرية توليه اهتماما كبيرا لتحقيق المستهدف منه وتطوير الصناعات القائمة عليه.

وأشاد بالدور الذى تقوم به جائزة خليفة فى تطوير زراعة النخيل، كما تناول اللقاء مناقشة مذكرة التفاهم بين الجائزة وإحدى مؤسسات المجتمع المدنى.

واقترح القصير تشكيل لجنة تنسيقية لجائزة خليفة تتولى تضم ممثلين عن الوزارات المعنية، وذلك لدراسة ما تحقق من نتائج على أرض الواقع ورسم خريطة طريق للمشروعات المقترحة في المستقبل.

من ناحيته د. عبد الوهاب زايد رئيس مجلس أمناء جائزة الشيخ خليفة بن زايد وجه الشكر لوزير الزراعة ورحب بفكرة انشاء لجنة تنسيقية لمتابعة ما تم من إنجازات في هذا الشأن، كما قال اننا نسعد دائما بالتعاون مع مصر وشركائنا من القطاع الخاص وكل المؤسسات التي تعمل في خدمة القطاع الزراعى فى دولنا العربية.

وأضاف ان جائزة خليفه ساعدت في تحديث مصنع للتمور بالوادى الجديد وانشأت ثلاجه لتخزين التمور بطاقة ٤ آلاف طن في واحة سيوة وساعدت في تدريب عدد كبير من الكوادر المصرية والمزارعين في مجال سلاسل القيمة المضافة في التمور كما كانت تخطط لإنشاء عدد من الثلاجات الأخرى في محافظة أسوان والوادي الجديد ومعمل لزراعة الانسجة بطاقة ٢٠٠ ألف شتلة في العام لولا ظروف جائحة كورونا ولكن هذا الأمر مازال قيد التنفيذ.

كما أشار الدكتور رضا بعلبك عضو الأمانة الفنية للجائزة إلى أن اقتراح إنشاء اللجنة التنسقية هو أمر هام ومن شأنه أن يدفع بالعمل خاصة فيما يتعلق بالمشروعات القادمة وأنه سيكون هناك تنسيق في هذا الشأن مع العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة المصرية، وحضر اللقاء الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"في ظل كورونا".. سوق موحد للتمور.. تعرف على مجمع تمور الوادي الجديد

ترشيحاتنا

رحيل فايلر ومفيش دورى .. 10 تصريحات مثيرة من مرتضى منصور رئيس الزمالك

طلب محشي كرنب قبل ما يشنق نفسه.. عم شعبان كان عايز يرجع الفيوم ومراته رفضت فانتحر.. تفاصيل

أبرزها الصداع.. 4 علامات أن جسمك مليء بالسموم

بجانب الثروة الضخمة.. كنوز لا تقدر بثمن ورثها ويليام وهاري من الأميرة ديانا

بعد نشرها صورة جريئة.. الجمهور يطارد رانيا يوسف

هاشتاج حسام عاشور يتصدر تويتر.. ومغردون: هديت اللي فات وضيعت اللي جاي

AdvertisementS

10 أيام على زيادة المعاشات.. إعرف قيمة الإضافة الجديدة على معاشك

لأصحاب المعاشات.. استعلم عن إجراءات الحصول على العلاوات الخمس قبل صرفها أول يوليو

الصحة: انخفاض إصابات كورونا في مصر عند هذا التوقيت

بعد شهر في الحجر الصحي.. قصة رجاء الجداوي مع كورونا من الإصابة حتى فقدان الوعي

منحلة أخلاقيا وتدعم العنصرية .. رواد السوشيال ميديا يهاجمون آية حجازي

بعد اعتزالها التمثيل.. العمر الحقيقي لإنجى خطاب..وفسخت خطوبتها بعد 3 أشهر

قاعدة بيانات للعمالة غير المنتظمة.. وزيرا القوى العاملة والتضامن يبحثان تقديم الرعاية اللازمة للمواطنين

ذهب ومرصعة بالماس.. سعر خرافى لـ ساعة ياسمين صبرى فى جلسة تصوير

يا من تحيي العظام وهي رميم أحيي أمي .. دعاء مؤثر من ابنة رجاء الجداوى بعد تدهور حالتها

كشف أثرى في الأقصر .. أفران حرق وسور ضخم من الطوب اللبن من العصر الروماني المتأخر

طلب محشي كرنب قبل ما يشنق نفسه.. عم شعبان كان عايز يرجع الفيوم ومراته رفضت فانتحر.. تفاصيل

التعليم: اجتماع مع واضعي امتحان عربي الثانوية العامة اليوم وتعليمات بالمرونة في التصحيح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب هاري وميجان.. مخاوف من أزمة جديدة في العائلة المالكة البريطانية

ملفتة و جذابة .. 15 صورة تكشف جمال ريم السعيدي فى عيد ميلادها

ذهب ومرصعة بالماس.. سعر خرافى لـ ساعة ياسمين صبرى فى جلسة تصوير