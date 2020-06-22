بكين تعارض بشدة وصف الولايات المتحدة كورونا بـ إنفلونزا كونغ

أكدت الصين مجددا، اليوم الاثنين، معارضتها الشديدة لأي وصم مرتبط بمنشأ فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ورفضها وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للفيروس بـ "إنفلونزا كونغ".





جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على تصريح الرئيس الأمريكي خلال حملته الانتخابية في ولاية أوكلاهوما بأنه يمكنه تسمية فيروس كورونا باسم "أنفلونزا كونغ"، والذي يدمج اسم فنون الدفاع عن النفس الصينية "الكونغ فو" مع كلمة "أنفلونزا".







وقال جيان " لقد عبرت منظمة الصحة العالمية والمجتمع الدولي عن اعتراض واضح على ربط الفيروس ببلد أو منطقة معينة أو أي أعمال وصم".





وأضاف أن الصين لاحظت أن الكثيرين في الولايات المتحدة يعارضون أيضا وصم الفيروس والتعليقات العنصرية حول هذه المسألة.



