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تعليم

بسبب وجود خطأ..إعادة توزيع درجة جزء من سؤال في امتحان ثانوية المكفوفين

الإثنين 22/يونيو/2020 - 01:44 م
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2020
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ياســـمين بدوي
تلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم ، شكوي بوجود خطأ بالسؤال الخامس الجزء(ب) في امتحان مادة اللغة العربية (ورقة ثانية) لطلاب الثانوية العامة (المكفوفين).

حيث أكدت الشكوى انه بدلا من كلمة بالإسهاب كان لابد أن تكتب بالإيجاز .

وقد قررت وزارة التربية والتعليم  ، إلغاء هذا الجزء وإعادة توزيع الدرجة، وتم إحالة الواقعة للشئون القانونية للتحقيق. 

وكان قد أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2019/2020، في مادة اللغة العربية (ورقة ثانية) بإجمالي عدد (227) طالبا/ طالبة في (23) لجنة على مستوى الجمهورية.

وحرص الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات بالمحافظات واطمأن على تأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات. 
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