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أخبار العالم

دوافع غير إرهابية.. بريطانيا تكشف تفاصيل جديدة عن منفذ هجوم ريدينج

الإثنين 22/يونيو/2020 - 03:23 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
 أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، اليوم الاثنين، أن الليبي خيري سعد الله، الذي نفذ هجوما بسكين في بلدة ريدينج البريطانية كان يتصرف منفردا.

وقالت باتيل "هذا حدث مأساوي. ما رأيناه هنا مساء يوم السبت في ريدينج كان من فعل فرد واحد".

وكانت وسائل إعلام بريطانية كشفت أن الرجل الذي تم اعتقاله في موقع الهجوم هو لاجئ ليبي في سن 25 عاما يدعى خيري سعد الله، وقد وصل المملكة المتحدة قبل عدة سنوات هاربا من الحرب في ليبيا.

ونقلت صحيفة "تليجراف" عن مصدر أمني قوله، إن المحققين يشتبهون بأن حالة الموقوف النفسية بين أهم عوامل الهجوم.

وحسب تقارير صحفية، فقد خرج خير الله مؤخرًا من السجن، حيث قضى عقوبة بتهم لا علاقة لها بالإرهاب.

من جهته رفض محمد جمال سعد الله شقيق المتهم بجريمة الطعن، الاتهامات بأن دوافع الجريمة إرهابية قائلا: "هذا ليس صحيحا، خيري دافع عن نفسه، انتم دول عنصرية … الحرية لأخي".


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