سأقف دائما ضد الاشتراكية.. ترامب: قد ألتقي رئيس فنزويلا لمناقشة خروجه السلمي من السلطة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا عن عدائه للاشتراكية، ووقوفه أمام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.





وقال ترامب على تويتر "على عكس اليسار الراديكالي ، سأقف دائمًا ضد الاشتراكية ومع شعب فنزويلا".





وأضاف ترامب "مدير حسابي وقف دائما إلى جانب الحرية والليبرالية وضد نظام مادورو القمعي".





وتابع "سألتقي مادورو فقط لمناقشة شيء واحد: الخروج السلمي من السلطة".





كان ترامب قال في وقت سابق إنه سيدرس فكرة إجراء لقاء مع رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، وقالت رويترز إن ترامب ألمح إلى إمكانية مراجعة موقفه تجاه زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو، وعدم الاعتراف به كزعيم للبلاد.





وفي جوابه عن سؤال لموقع "أكسيوس"حول إمكانية عقد لقاء مع مادورو، قال ترامب: "قد أفكر في هذا الأمر.. مادورو يرغب في مقابلتي. وأنا لا أعترض على أي لقاءات"، قبل أن يضيف: "ولكن حتى هذه اللحظة، كان جوابي الرفض".