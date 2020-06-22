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رياضة

حقيقة إصابة أحد لاعبي النصر السعودي بفيروس كورونا

الإثنين 22/يونيو/2020 - 06:12 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
تداولت بعض التقارير الصحفية، أنباء حول إصابة أحد لاعبي فريق النصر السعودي لكرة القدم بفيروس كورونا المستجد"كوفيد 19".


وكشف الإعلامي الرياضي السعودي على العنزي حقيقة الأمر، وذلك من خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر".


وقال العنزي:"غير صحيح ما يتم تداوله بشأن إصابة أحد لاعبي العالمي، بفيروس (كورونا)"، حتى لحظة كتابة تلك "التغريدة"، فإن لاعبي النصر، لم يجروا الفحص الطبي."


ويحتل نادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 45، متخلفًا عن نادي الهلال صاحب الصدارة بـ 6 نقاط.

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