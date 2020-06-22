حقيقة إصابة أحد لاعبي النصر السعودي بفيروس كورونا





وكشف الإعلامي الرياضي السعودي على العنزي حقيقة الأمر، وذلك من خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر".









وقال العنزي:"غير صحيح ما يتم تداوله بشأن إصابة أحد لاعبي العالمي، بفيروس (كورونا)"، حتى لحظة كتابة تلك "التغريدة"، فإن لاعبي النصر، لم يجروا الفحص الطبي."









ويحتل نادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 45، متخلفًا عن نادي الهلال صاحب الصدارة بـ 6 نقاط.