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أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي: لا يوجد أي حل عسكري للأزمة في ليبيا

الإثنين 22/يونيو/2020 - 06:12 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أكد بيتر ستانو المتحدث باسم جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أنه لا يوجد أي حل عسكري للأزمة الليبية.

وقال ستانو لـ"سكاي نيوز"، إنه يجب أن يتوقف القتال في ليبيا والحل يجب أن يكون متفقا عليه بين الليبيين.

وكان مسؤول بالاتحاد الأوروبي أكد في تصريحات لقناة "العربية"، أن الاتحاد  ليس جزءا من الصراع الدائر في ليبيا وإنما يسعى للحل.

و ناشد الاتحاد الأوروبي كل الأطراف احترام القانون الدولي في ليبيا.

وأضاف الاتحاد الأوروبي أن داعمي الأطراف الليبية يتحملون مسؤولية وقف العنف في البلاد، ووقف إطلاق النار. "لسنا الأكثر تأثيرا في ليبيا وإنما أطراف أخرى".

وشدد الاتحاد الأوروبي على أن إطار برلين مهم للغاية للوصول إلى حل سياسي في ليبيا.

وتابع أن الشعب الليبي يواصل دفع ثمن الفشل في التوصل إلى حل، وأن الحل لن يتحقق بلوم كل طرف للآخر.
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