اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث تطلق حملة لطرق الأبواب في 20 محافظة

أطلقت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، حملة لطرق الأبواب "احميها من الختان" فى 20 محافظة من محافظات الجمهورية في الفترة من 20 يونيو حتى 14 يوليو القادم ، يتم تنفيذها من خلال فروع المجلس القومي للمرأة بالمحافظات ، لنشر الرسائل الخاصة بالقضاء على ختان الاناث وخلق رفض مجتمعى للثقافات الموروثة والمتعلقة بربط الختان بالدين بالاضافة الى التعريف بالمخاطر الصحية والنفسية لها ، كما تستهدف الحملة دمج مؤسسات الدولة المعنية والقائمين عليها فى الحراك المجتمعى الرافض للختان وتنسيق الجهود بينهم.









ويأتي فى إطار ذلك جهود وأنشطة اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة خلال شهر "بدور " والمنعقد في الفترة من 14 يونيو حتى 14 يوليو القادم.





وتعتمد حملة طرق الابواب على توصيل رسائلها من خلال اعضاء الفروع الى جانب رائدات المجلس القومي للمرأة.





وتتضمن رسائل الحملة توضيح رأي الدين في ختان الإناث وحقيقة كونه عادة وممارسة ضارة تؤذي الفتاة وأنه ليس من العبادات، كما سيتم توضيح رأي الطب والعقوبة المنصوص عليها في القانون لكل من يشارك في ارتكاب هذه الجريمة، كذلك الأثار النفسية والصحية التي تتعرض لها الفتاة بسبب هذه الجريمة.





يذكر أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث أنشئت فى شهر مايو ٢٠١٩ ، حيث تم الإعلان عن تشكيلها خلال اجتماع الدكتورة مايا مرسى مع دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى ٢١ مايو ٢٠١٩ .





هذا وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين من كافة الوزارات المعنية والجهات القضائية المختصة والأزهر الشريف والكنائس المصرية الثلاثة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، بالإضافة الى التعاون مع شركاء التنمية .





كما تعد اللجنة الوطنية جزءا لا يتجزأ من جهود الدولة المصرية لحماية حقوق الانسان بشكل عام وحقوق المراة والطفلة الانثى بشكل خاص