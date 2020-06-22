أحمد موسى: وزير خارجية إثيوبيا يتحدث بلهجة تصعيدية ضد مصر.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، تعليقا على تصريحات وزير خارجية إثيوبيا، إنه في الوقت الذي تتحدث فيه مصر بلغة دبلوماسية نجد البعض يخرج بلغة ليس لها علاقة بالدبلوماسية ومن الممكن ان تصل إلى لغة تهديد .









وأضاف موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن وزير خارجية إثيوبيا تحدث بأنه لا توجد أي قوة تمنع أثيوبيا من ملء سد النهضة .









وتابع موسى:" وزير خارجية أثيوبيا حاول إلقاء اتهامات ومزاعم ضد مصر وسير مفاوضات سد النهضة ".









وقال:" مصر مستمرة في مفاوضات سد النهضة منذ عام 2011 ودخلنا في مفاوضات جادة بعد اتفاق إعلان المبادئ في عام 2015".









وأكمل أحمد موسى:" الجانب الأثيوبي مستمر في تصريحاته التصعيدية تجاه مصر "، مضيفا:" مصر تؤكد كثيرا على حق إثيوبيا في التنمية ولكن مع الحفاظ على حق مصر في مياه نهر النيل ".