أحمد موسى: العالم يرى مخاطر السد الإثيوبي الفنية

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر متخوفة من المشاكل الفنية في سد النهضة لأن ملء السد بشكل غير صحيح يؤدي إلى انهياره .









وأضاف موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" أن العالم يرى مخاطر السد الاثيوبي والمشاكل الفنية.









وتابع: "إعلان المبادئ في 2015 وقعت عليه مصر واثيوبيا والسودان والتي تنص على ضمانات لتشغيل وملء سد النهضة".









ولفت الإعلامي أحمد موسى: "مصر مستمرة في مفاوضات سد النهضة منذ عام 2011 ودخلنا في مفاوضات جادة بعد اتفاق إعلان المبادئ في عام 2015".









وأكمل موسى: "وزير الخارجية أكد أن مصر جاهزة للتفاوض مع إثيوبيا".