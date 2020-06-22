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أحمد موسى: العالم يرى مخاطر السد الإثيوبي الفنية

الإثنين 22/يونيو/2020 - 07:28 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر متخوفة من المشاكل الفنية في سد النهضة لأن ملء السد بشكل غير صحيح يؤدي إلى انهياره.


وأضاف موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" أن العالم يرى مخاطر السد الاثيوبي والمشاكل الفنية.


وتابع: "إعلان المبادئ في 2015 وقعت عليه مصر واثيوبيا والسودان والتي تنص على ضمانات لتشغيل وملء سد النهضة".


ولفت الإعلامي أحمد موسى: "مصر مستمرة في مفاوضات سد النهضة منذ عام 2011 ودخلنا في مفاوضات جادة بعد اتفاق إعلان المبادئ في عام 2015".


وأكمل موسى: "وزير الخارجية أكد أن مصر جاهزة للتفاوض مع إثيوبيا".
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