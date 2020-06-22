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أحمد موسى: مصر داعمة للسلام في ليبيا ولديها موقف شرعي لحماية أمنها

الإثنين 22/يونيو/2020 - 07:43 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر أطلقت مبادرة إعلان القاهرة من أجل تحقيق السلام في ليبيا.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن مصر دولة داعمة للسلام وتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

وتابع الإعلامي أحمد موسى: " مصر لديها قوة عسكرية كبيرة لحماية الأمن القومي المصري من أي تهديدات داخلية أو خارجية".

ولفت الإعلامي أحمد موسى: "أردوغان دخل 30 كيلو متر في سوريا، رغم أنه لا يتمتع بأي غطاء شرعي أو دولي في سوريا".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "أمريكا طالبت السراج بالتفاوض والوقف الفوري لإطلاق النار"، مضيفا:" مصر تمتلك شرعية دولية حال تدخلها في ليبيا لحماية أمنها".
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