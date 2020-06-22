أحمد موسى: مصر داعمة للسلام في ليبيا ولديها موقف شرعي لحماية أمنها

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر أطلقت مبادرة إعلان القاهرة من أجل تحقيق السلام في ليبيا.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن مصر دولة داعمة للسلام وتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.





وتابع الإعلامي أحمد موسى: " مصر لديها قوة عسكرية كبيرة لحماية الأمن القومي المصري من أي تهديدات داخلية أو خارجية".





ولفت الإعلامي أحمد موسى: "أردوغان دخل 30 كيلو متر في سوريا، رغم أنه لا يتمتع بأي غطاء شرعي أو دولي في سوريا".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "أمريكا طالبت السراج بالتفاوض والوقف الفوري لإطلاق النار"، مضيفا:" مصر تمتلك شرعية دولية حال تدخلها في ليبيا لحماية أمنها".