محمد الباز مستشارا للشئون السياسية والإعلامية لشبكة تليفزيون النهار

أصدر علاء الكحكى رئيس مجلس إدارة شبكة تليفزيون النهار، قرارا بتعيين الاعلامى محمد الباز مستشارا للشبكة للشئون السياسية والإعلامية.





وكان الاعلامى محمد الباز رئيس مجلسى إدارة وتحرير جريدة الدستور، انضم إلى شبكة تليفزيون النهار.





ومن المقرر أن يعلن الإعلامى محمد الباز تفاصيله البرنامج الذى سيقدمه على "النهار" خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد الاتفاق على كل التفاصيل.





وخاض "الباز" تجربة إعلامية ثرية، مؤخرًا، فى برنامج "90 دقيقة"، الذى استمر فى تقديمه لعدة مواسم قبل أن يتوقف لبدء تجربة إعلامية جديدة.





وتعهد الكاتب الصحفى لجمهوره بأن يستمر على نفس الخط داعمًا للدولة المصرية بمؤسساتها الوطنية، وكاشفا للجماعة الإرهابية وداعميها فى قطر وتركيا.

