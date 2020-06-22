AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محمد الباز مستشارا للشئون السياسية والإعلامية لشبكة تليفزيون النهار

الإثنين 22/يونيو/2020 - 07:53 م
محمد الباز
محمد الباز
Advertisements
عبد الخالق صلاح
أصدر علاء الكحكى رئيس مجلس إدارة شبكة تليفزيون النهار، قرارا بتعيين الاعلامى محمد الباز مستشارا للشبكة للشئون السياسية والإعلامية. 

وكان الاعلامى محمد الباز رئيس مجلسى إدارة وتحرير جريدة الدستور، انضم إلى شبكة تليفزيون النهار. 

ومن المقرر أن يعلن الإعلامى محمد الباز تفاصيله البرنامج الذى سيقدمه على "النهار" خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد الاتفاق على كل التفاصيل.

وخاض "الباز" تجربة إعلامية ثرية، مؤخرًا، فى برنامج "90 دقيقة"، الذى استمر فى تقديمه لعدة مواسم قبل أن يتوقف لبدء تجربة إعلامية جديدة.

وتعهد الكاتب الصحفى لجمهوره بأن يستمر على نفس الخط داعمًا للدولة المصرية بمؤسساتها الوطنية، وكاشفا للجماعة الإرهابية وداعميها فى قطر وتركيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب كورونا.. الأعلى للإعلام يطالب المؤسسات الصحفية والإعلامية بتخفيف حضور العمالة

قناة النهار على صفيح ساخن .. الأعلى للإعلام يصدر قرارا بوقف 5 مذيعات بالقناة.. إدارة الفضائية تجمد البث المباشر.. وزير الإعلام يحاول الحل.. والمجلس يرد

الأعلى للإعلام يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد النهار وميديا لاين

محمد الباز يعلن انضمامه لقناة النهار لتقديم برنامج جديد

بعد تعاقده مع النهار.. محمد الباز: الإعلان عن تفاصيل البرنامج الأربعاء القادم

ترشيحاتنا

"كل شيء قسمة ونصيب" جملة شوهت وجه ندى .. خطيبها ألقى عليها "مية نار" بعد فسخ الخطبة

اتحاد اليد يدرس إلغاء دوري المحترفين دون تحديد بطل أو هابطين

القلعة الملبوسة.. مات من 128 سنة وشبحه ما زال يسكن منزله

الصحة العالمية تعلن تسجيل أعلى معدل إصابات يومي بـ كورونا

سقوط طائرة عسكرية تركية وسط العاصمة أنقرة

سقط أرضا أم من البلكونة.. كيف توفي رضيع الفنان أوس أوس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفيروس أقوى وأسرع وأخطر.. متى تبدأ الموجة الثانية لـ كورونا؟

اعرف الحقيقة.. هل ينتقل فيروس كورونا من خلال الطعام؟

بـ جينز ممزق.. حلا شيحة بإطلالة تبرز جمال أنوثتها.. شاهد