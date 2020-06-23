منح لراغبي الدراسة فى الهند واليابان.. تفاصيل التقديم

تقدم الإدارة العامة للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، منح جديدة للدراسة بدول آسيوية، من بينها الهند واليابان، ويتم استقبال الراغبين للتقديم غ الوقت الحالي.









وكان قد افاد مكتب وزير الخارجيه لشئون الوافدين والتدريب والتعاون الفنى والموضوعات الثقافيه العامة والدينية بأن سفارة اليابان بالقاهرة افادت عن المنح التدريبية (Monbukagakusho: MEXT) المقدمة من الحكومة اليابانية للعام 2020 لطلاب البحوث المصريين من خريجي الجامعات الذين يرغبون في استكمال الدراسة الجامعية باليابان من خلال برنامج(Research Student).





ولمزيد من التفاصيل عن هذه المنح يمكن الرجوع للرابط الالكترونى





علمًا بأنه سيتم ارسال طلبات الترشح من خلال البريد الالكترونى فقط (الطريقه الوحيده المسموح بها لاستقبال الطلبات ) عبر هذا الرابط





على ان يكون فى شكل pdf format فقط وهي الطريقة الوحيدة لاستقبال طلبات الترشح نظرا لظروف انتشار جائحة كورونا COVID -19 طبقا لطلب السفارة .





اخر موعد للتقديم من خلال البريد الالكتروني هو الاربعاء الموافق 1/7/2020 حتي الساعة الحادية عشر مساء.





بينما افاد المكتب الثقافى بنيودلهى بان معهد Indian Institute of Technology IIT- Delhi يرحب باستقبال دارسين مصريين للحصول على International PhD Fellowship programme IPFP التى قد يبلغ عددها مايقرب من 450 منحه .





ولمزيد من التفاصيل وكيفيه التقدم لهذه المنح يرجى زياره الموقع الالكترونى





علما بان الاداره المركزيه للبعثات لا تتحمل أى نفقات عن هذه المنح.