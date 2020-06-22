AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خبير شئون دولية: قلب الموقف المصري من الملف الليبي آخر أكاذيب الإخوان

الإثنين 22/يونيو/2020 - 09:21 م
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار
قال هشام البقلي، خبير الشؤون الدولية، إن اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية ماضية في غيها تقلب كل الموازين وتنشر الأكاذيب وتقلب الحقائق هنا وهناك، مشيرًا إلى أن أخر ما فعلته جماعة الإخوان يتمثل في قلب الموقف المصري وتكذيبه بشأن الملف الليبي.   

وأضاف "البقلي"، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن جماعة الإخوان الإرهابية لا تختلف كثيرًا عن الميليشيات المسلحة فى أي دولة نراها، مشيرًا إلى أن نشرها للأكاذيب عن الدولة المصرية هدفها خلق نوع من التفرقة والفتنة بين الشعب المصري وأشقائهم فى ليبيا.

وأوضح خبير الشؤون الدولية أن جماعة الإخوان الإرهابية تتناسى أن القوات المسلحة المصرية والنسيج الوطنى المصري هو نسيج واحد لا يمكن تجزئته ولا يمكن أن يحدث نوع من التفرقة، مشيرًا إلى أن هناك دلالات متعددة لما يحدث من جماعة الإخوان الإرهابية وهو تأكيد جديد بأنها لا تؤمن بالحدود الوطنية أو مفهوم الوطن الصحيح.

وأشار إلى أن الإعلام الإخواني يواصل الكذب كما يتنفس ضد الدولة المصرية بشأن الملف الليبي، موضحًا أن جماعة الإخوان تدعم الآن الطرف التركي في مواجهة الدولة المصرية ويناصرون الرئيس التركي أردوغان في كل قراراته وهو أمر طبيعي لأنه يؤكد على الفكر الإخواني والإرهابي لهذا التنظيم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

متحدث الجيش الليبي: تركيا نقلت 17 ألف إرهابي من سوريا إلى بلادنا

مشروع مسلح إجرامي.. باحث سياسي: جميع مخططات تنظيم الإخوان الإرهابى أثبتت فشلها الذريع.. فيديو

خبراء وسياسيون ودبلوماسيون عن إعلان القاهرة: جاء لإعلاء المصلحة الوطنية الليبية وحقنا للدماء

أحمد موسى: أردوغان هو مرشد جماعة الإخوان الإرهابية.. فيديو

غازي تركي.. أحمد موسى: أردوغان أعلن سعيه لاحتلال سرت.. فيديو

ترشيحاتنا

اللحظات الأخيرة في حياة أسطورة كرة القدم العراقية أحمد راضي

ربنا يخليكي لينا يا ميما .. أحدث ظهور لـ خالد عليش بصحبة ابنته

بـ الجينز المطرز .. ريا أبي راشد بإطلالة جديدة تكشف خسارتها للوزن

داليا إبراهيم تعلن اعتزالها التمثيل .. تفاصيل

القبائل الليبية: نتعرض لاحتلال تركي قطري.. والسيسي زعيم عربي

نجم يد الزمالك يتعرض لحادث سير.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد صورتها الجريئة .. 20 إطلالة لـ رانيا يوسف تبرز أنوثتها

بـ الجينز المطرز .. ريا أبي راشد بإطلالة جديدة تكشف خسارتها للوزن

الفيروس أقوى وأسرع وأخطر.. متى تبدأ الموجة الثانية لـ كورونا؟