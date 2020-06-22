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أخبار العالم

البيت الأبيض: ترامب وماكرون اتفقا على ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا

الإثنين 22/يونيو/2020 - 09:17 م
صدى البلد
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حسام رضوان
قال نائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، جود دير ، في بيان اليوم الاثنين إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفق خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار في الصراع بليبيا.


وكشف دير في البيان 'أن الرئيس دونالد ترامب تحدث اليوم مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون واتفق الزعيمان على الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار في ليبيا والاستئناف السريع للمفاوضات من قبل الأطراف الليبية".


وأضاف أن ترامب وماكرون كررا أن التصعيد العسكري في ليبيا يجب أن يتوقف على الفور لمنع النزاع من التفاقم.


إلى ذلك، ‏قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، إنه من مصلحة الجميع وقف الحرب في ليبيا.


وأشار ماكرون، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التونسي قيس سعيد، إلى أن تركيا تلعب لعبة خطيرة في الأزمة الليبية. مشددا على ضرورة وقف التدخلات الخارجية والتصرفات أحادية الجانب في الأزمة الليبية.

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