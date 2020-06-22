نشنت في الثانوية العامة.. رانيا منصور: حصلت على الدرجة النهائية في الفلسفة





وأضافت رانيا منصور في تصريح خاص لـ صدى البلد، أن هذه هي المرة الوحيدة في حياتها التي حصلت فيها على الدرجة النهائية، مؤكدة أنها شعرت بالسعادة من هذه الصدفة حينما وجدت الأشياء التي ذاكرتها في أسئلة الامتحان.









وتابعت، في تصريحها قائلة، إن المادة العلمية التي اختارتها كانت (الجيولوجيا وعلوم البيئة) وحصلت فيها على 28 درجة من 50، وفرحت بعد نجاحها في المادة.









وتشارك رانيا منصور في بطولة مسلسل "اسود فاتح" بطوله هيفاء وهبي وأحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا، من إخراج كريم العدل وتأليف أمين جمال ومن إنتاج شركة "الصباح إخوان"، حيث يدور احداث المسلسل في اطار اجتماعي وسيكون تصوير مشاهد الحلقات بين مصر ولبنان حيث من المنتظر عرضه بعد السباق الرمضانى 2020.



