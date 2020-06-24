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محافظات

محافظ الغربية يضبط 47 مخالفة خلال زيارته للمحلة وسمنود

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 08:02 ص
جولة محافظ الغربية
جولة محافظ الغربية
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احمد علي
كشف د. طارق رحمي محافظ الغربية عن تحرير 47 مخالفة متنوعة ما بين عدم ارتداء الكمامة والسير  عكس الاتجاه وصف ثان والانتظار الخاطئ.


جاء ذلك خلال جولته التفقدية التي قام بها محافظ الغربية بمدينتي المحلة وسمنود وقرية الناصرية والناويه وميت عساس، والتي رافقه خلالها رئيس مركز ومدينه المحلة ورئيس حى ثان المحلة ورئيس مركز ومدينة سمنود.

وفي مدينة المحلة الكبرى، تابع محافظ الغربية الأعمال الجارية لمجزر حصة شبشير الآلي ، كما أمر بغلق وتشميع ملعب خماسي لمخالفته قرار رئيس مجلس الوزراء ، كما وجه باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحاب بعض عريات الماكولات والمشروبات المتنقلة.

وشدد د. طارق رحمي علي رئيس مركز ومدينة سمنود باتخاذ الإجراءات القانونية مع المعتدين على شط إحدى الترع الموجوده بالمدينة وإقامة مجموعة من الورش الغير مرخصة عليها  وإزالة التعدي وتجميل المكان وعمل سور لمنع التعدي مرة  اخرى وتخصيصه متنزه للمواطنين.

كما أعلن  محافظ الغربية ، أنه جارى العمل في إنشاء منفذ جديد بمدينة المحلة الكبرى، وذلك بالتنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، لبيع الفاكهة والخضراوات والسلع التموينية بأسعار مخفضة.

وقال محافظ الغربية ،إن المنفذ الجديد يقع علي مساحة 1018 متر ، ويضم عدد 2 ثلاجة كبيرة ومخزن ومكان مخصص للتعامل مع المواطنين ، بجانب سيارات المواد الغذائية المتنقلة.

من جانبه أكد د. رحمي علي إستمرار التنسيق مع القوات المسلحة لتوفير منفذين آخرين بكفر الزيات وطنطا ، بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير إحتياجاتهم من السلع الغذائية وبأسعار مناسبة ، وخاصة فى ظل هذه الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد .

وكان  محافظ الغربية ،قد حرص  علي تكريم حارسه عبد السلام عبد القادر الزلبانى ، لبلوغه سن التقاعد .
جاء ذلك خلال اللقاء الذي أقامه المحافظ بديوان عام المحافظة بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، وعدد من موظفى إدارات الديوان العام.

أكد محافظ الغربية ، أن هذا التكريم يأتي تقديرًا لجهوده المخلصة طوال فترة عمله بالمحافظة ، متنميا له التوفيق في حياته القادمة .
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