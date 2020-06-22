محافظ البحر الأحمر: 40 فندقا نسبة إشغالهم باشتراطات كورونا 100%

قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر،: "تم رفع نسبة التشغيل لـ 50% بالفنادق.. ولدينا 70 فندقا جاهزا لاستقبال السائحين، بشروط أعلى من اشتراطات منظمة الصحة العالمية".





وأضاف المحافظ خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"، إن نسبة الإشغال في الفنادق وصلت قبل أزمة كورونا لـ 70%، مضيفًا أن الحجر الصحي بمرسي علم استقبل 11 ألف مواطن مصري.





وذكر أنه تم البدء في الفتح التدريجي بنسبة إشغال 25% للفنادق التي ستحصل على الشهادة الصحية، بشروط قوية وصارمة، وتم البدء بـ 40 فندقا وصلت نسبة إشغالاتها وفقا لنسبة التشغيل المقررة وهى 25% إلى 100%.





وذكر: "الجذر التي لم تستغل في المحافظة تقريبًا تساوي مساحة الغردقة، وهناك خطة بمشاركة القوات المسلحة لتطويرها، وأبرزها جزيرة طويلة إنها أشبه بالخيال وتضاهي جزر عالمية".