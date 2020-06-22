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رياضة

أخبار النادي الأهلي .. قصة فايلر مع الفريق وسر سفره.. نتيجة مسحة كورونا للاعبين .. طاهر محمد طاهر يوافق على ارتداء التيشيرت الأحمر

الإثنين 22/يونيو/2020 - 11:00 م
النادي الأهلي
النادي الأهلي
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محمد رشاد
نشر موقع "صدى البلد" الاخباري، على مدار الساعات الماضية اليوم الأثنين مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي، وجاءت كالآتي:


فجأة وبدون مقدمات بات السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، حديث الساعة، ومحور وسائل الإعلام ليطغى على أمر عودة مسابقة الدوري.


أصبح طاهر محمد طاهر نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي ، أن جميع عينات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم وأعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي والعاملين بالنادي بخصوص مسحة كورونا التي تم إجراؤها أمس، جاءت سلبية مائه بالمائة.


أبلغ طاهر محمد طاهر نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب إدارة ناديه بشكل رسمي برغبته فى الانتقال إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .
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