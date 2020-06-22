أخبار النادي الأهلي .. قصة فايلر مع الفريق وسر سفره.. نتيجة مسحة كورونا للاعبين .. طاهر محمد طاهر يوافق على ارتداء التيشيرت الأحمر

نشر موقع "صدى البلد" الاخباري، على مدار الساعات الماضية اليوم الأثنين مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي، وجاءت كالآتي:

فجأة وبدون مقدمات بات السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، حديث الساعة، ومحور وسائل الإعلام ليطغى على أمر عودة مسابقة الدوري.









أصبح طاهر محمد طاهر نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.









