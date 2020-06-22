بعد إلغاء موسم الحج .. "غرفة السياحة": حقوق العملاء مضمونة وإعادتها مسألة وقت

قال باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، إن شركات السياحة توقعت إعلان وزارة الحج السعودية، إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جدًا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة.









وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"، : "نتفهم ونؤيد قرارات السعودية بقصر الحج على المقيمين داخلها".





وأضاف أن : "شركات السياحة تواصلت مع العملاء لتأمين حقوقهم، وحقوق العملاء مضمونة ولكن إعادتها مسألة وقت".





وكانت وزارة الحج السعودية، أعلنت إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جدًا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة.

وقالت الوزارة فى بيانها، نظرًا لما يشهده العالم من تفشي لفايروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في أكثر من (180) دولة حول العالم، بلغ عدد الوفيات المتأثرة به قرابة النصف مليون حالة وفاة، وأكثر من 7 ملايين إصابة حول العالم.