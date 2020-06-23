تصميم تخيلي لـ كيا كادينزار بشعار الشركة الجديد .. فيديو

ظهرت مؤخرا السيارة كيا كادينزار فى العديد من اللقطات التجسسية أثناء اختبار نماذج أولية لها في هذا العام بعد إعلان شركة كيا الكورية الجنوبية عن استعدادها لطرح الموديل الجديد منها قريبا .





محبو العلامة التجارية الشهيرة كيا لم ينتظروا كثيرا ، حيث قام عدد من مصممى السيارات المحترفين بإعداد مقطع فيديو تخيلى لما ستبدو عليه السيارة كيا كادينزار الموديل الجديد .





ويظهر من التصميم التخيلي أن التغييرات الأبرز التي سيحصل عليها الجيل الجديد هي الشبك الضخم وشعار كيا الجديد، حيث ظهرت في تصميم تخيلي يُظهر حصولها على عناصر تصميم مستقبلية بعض الشيء.





أما الشعار الجديد لشركة كيا ، فقد قامت بتسجيل شعارها الجديد في نهاية العام الماضي، لدى هيئة حقوق الملكية الفكرية الكورية، كما كشفت عن شعار مختلف في سيارة Imagine Kia الاختبارية عندما عرضتها في معرض جنيف للسيارات 2019، ولكنه لا يختلف كثيرًا عن الشعار الذي قامت بتسجيله مؤخرًا.





يذكر أن كيا أكدت على اعتماد هذا الشعار الجديد، والذي من المقرر أن يظهر لأول مرة بحلول نهاية العام، ووفقًا لتقرير سابق، قال رئيس كيا، بارك هان وو، إن الشعار الجديد مشابه للشعار المستخدم في السيارة الاختبارية سالفة الذكر لكنه سيكون مختلفًا بعض الشيء.