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سيارات

كيا سورينتو أفضل سيارة دفع كلي في 2020

الإثنين 22/يونيو/2020 - 03:01 ص
صدى البلد
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أماني نوار
تم اختيار سيارة كيا سورينتو الجديدة كليا كأفضل سيارة دفع كلي لعام 2020  وذلك ضمن مسابقة " أوتو بيلد ألراد التي تكا إطلاقها عالميا عبر  بث مباشر على الفيس بوك .

وحصلت هذه السيارة على جائزة فئة التصميم وهذه  الجائزة الثالثة على التوالي لسيارات كيا المميزة  حيث صوت قراء المجلة سابقا لسيارة الصالون الرياضية كيا سنينجر كأفضل سيارة مستوردة ضمن فئة سيارات الدفع الكلي بسعر أقل من 40.00 يورو.

وتتميز هذه السيارة بمقاعد مريحة تتسع لـ 7 أشخاص واكبر مساحة للامتعة في فئتها ونظام صوت محيطي من “بوز” (BOSE)

أما بالنسبة للسائق، فتتميز السيارة بعداد رقمي بالكامل، وشاشة على الزجاج الأمامي، ونظام ملاحة بشاشة حجمها 10.25 بوصة.

كما تتميز السيارة بخاصية الركن الذكية والتحكم عن بعض عبر المفتاح وإخراجها من الموقف اوتوماتيكيا  و تأتي هذه السيارة مزودة بميزة ضرورية للرحلات على الطرقات الوعرة، وهي نظام “وضعية التضاريس” الذي يساعد على تحقيق قوة جر أفضل على الطين والرمال وحتى على الثلج.

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