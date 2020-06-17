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سيارات

كيا بيكانتو 2021 في ثوبها الجديد.. صور

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 08:10 ص
كيا بيكانتو 2021
كيا بيكانتو 2021 في ثوبها الجديد..صور
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قسم السيارات
رغم أناقتها وحجمها الصغير الذي تنافس به معظم السيارات العالمية مثل شيفروليه سبارك ومازدا، إلا أنها مازالت محتفظة بمكانتها الخاصة في قلوب محبي السيارات، حيث تهتم كيا بيكانتو بتطوير نفسها يوما بعد يوم لتواكب السيارات الأخرى لذلك قامت بتعديل في سياراتها موديل 2021.

اعتمدت كيا بيكانتو على التغيير في الواجهة الامامية وطالت التعديلات المصد الأمامي الرياضي، و أضواء الضباب، و أضواء LED الأمامية، مع إضافة طيات جديدة للشبكة الأمامية أيضًا، ووضع أضواء ليد في الخلف و ومصد و ديفيوزر.

لم تكتف بيكانتو بهذه التعديلات بل قامت بعمل نظام المعلومات الترفيهي على تحديث جديد، بشاشة عرض أكبر بقياس 8 بوصة الذي سمح  بالاتصال بجهازي بلوتوث في الوقت نفسه، فضلًا عن وجود شاشة أصغر بقياس 4.4 بوصة تأخذ مكانها الى جانب تجمع الادوات.

سيارة كيا بيكانتو تتمتع بمحرك سعته 1 لتر، وقوة 75 حصان و95 نيوتن متر، وفي موديل 2021 ستأتي السيارة بمحرك أقوى بسعة 1.2 لتر و قوة 83 حصان و 122 نيوتن متر من عزم الدوران.

و لن يؤدي وصول كيا بيكانتو الجديدة إلى الامارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي إلى أية تموجات، و لكن على الأقل ستجد سيارة أفضل عندما تريد استئجار سيارة رخيصة مؤقتًا.
كيا بيكانتو 2021 في ثوبها الجديد.. صور
كيا بيكانتو 2021 في ثوبها الجديد.. صور
كيا بيكانتو 2021 في ثوبها الجديد.. صور
كيا بيكانتو 2021 في ثوبها الجديد.. صور
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