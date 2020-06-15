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سيارات

كيا تكشف عن سيارة البيكانتو المحدثة 2020

الإثنين 15/يونيو/2020 - 01:13 ص
صدى البلد
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أماني نوار
كشفت شركة كيا موتورز عن سيارتها بيكانتو المحدثة لعام 2020  والمزودة بمجموعة من تقنيات الامان المتطورة المتوفر في سيارات كيا الاكبر حجما.

كما تشمل التحسينات مجموعة نقل الحركة بالبنزين التي تتضمن " ناقل السرعة اليدوي المؤتمت "  (AMT) الاختياري من كيا من أجل قيادة أكثر سلاسة.

وتتميز هذه السيارة بتصميم خارجي لافت النظر بالإضافة إلى التحديثات المجرأه على الطراز الرياضي GT-Line والطراز المستوحى من سيارات الدفع الرباعي X-Line، والنتيجة هي مظهر متجدد أكثر تميزًا.

كما تمت مراجهة واجهة السيارة كي تضيف لكل منها حضور أقوي وذلك يبدأ من شبك "أنف النمر" الأمامي، الذي يتميز بإطار منقوش ومظهر طليق وإطار  بلون الكروم شكل  مميزًا يمتد إلى الجزء السفلي من الأضواء الأمامية المعاد تصميمها، ويمنح السيارة مظهرًا جماليًا أكثر  عرضا وثبات.

كما يحتوي كل من جانبي شبك "أنف النمر" على مصباح أمامي أحمر في طراز GT-Line، أو كسوة سوداء ذات مظهر ميكانيكي في طراز X-Line تلائم فتحات التهوية.

 

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