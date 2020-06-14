توسيع خطوط إنتاج كيا في سلوفاكيا

أعلنت شركة كيا الكورية الجنوبية عن توسعاتها الجديدة لانتاج محركات السيارات بقيمة 70 مليون دولار في منشآتها التصنيعية بدولة سلوفاكيا .





وأوضحت الشركة فى بيان لها أنها تخطط لاستكمال توسيع خط إنتاج المحركات بحلول 31 أغسطس القادم ، ويهدف تجديد المنشأة إلى إنتاج الجيل القادم من محركات 1.6 GDi وT-GDi التي من المتوقع استخدامها في سيارة كيا سييد .





وذكر مسؤول في المصنع السلوفاكي ان خطة التوسع كانت مقررة من مارس الماضي و لكن تم تأجيلها بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ويمكن أن يتغير تاريخ الانتهاء لتوسيع خط الإنتاج اعتمادًا على حالة الفيروس.





وأعلنت كيا موتورز ايقاف 2 من مصانعها المحلية في كوريا حيث تم الإبلاغ عن إصابة عاملين بالمصنعين بكورونا المستجد ، وتجري السلطات الصحية اختبارات تشخيصية على المخالطين للعاملين المصابين وستظهر النتائج صباح غد الجمعة.





وقامت شركة كيا والسلطات الصحية بتطهير المصنعين بما يشمل مركز للياقة البدنية استخدمه المصابان، في خطوة احترازية تهدف لوقف انتشار الفيروس. ويعمل في المصنع حوالي 6000 عامل ، وقالت الشركة إنه من غير الواضح حتى متى سيستمر تعليق العمل في المصنعين ، حيث يعطل تعليق العمل في المصنعين إنتاج ما يبلغ 1,300 سيارة، وفقا للشركة.