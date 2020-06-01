تعرف على مواصفات كيا بيكانتو 2021

كشفت كيا عملاق السيارات اليابانية عن الجيل الجديد من سيارتها بيكانتو موديل 2021 فهي مزودة بنظام المعلومات والتفيه UVO ومقاسها 8 بوصات بشاشة بقياس 4.2 بوصة في لوحة العدادات وتقنية بلوتوث مع تقنية التعرف على الصوت .
وتتميز السيارة بمساعد السائق على رصد النقطة العمياء في المرايا ونظام تفادي الإصطدام الأمامي ونظام المساعدة في تجنب الاصطدام الخلفي.
كما أناه تتميز بمنع الاصطدام الجانب الخلفي ونظام المساعدة على الحفاظ على حارة السير ونظام تحذير انتباه السائق .
اما من الخارج تم تحديث شبكة التهوية الامامية مع شرائط كروم في المنتصف بالإضافة إلى مصابيح أمامية جديدة مع مصابيح LED ومصد أمامي رياضي مزود بمصابيح ضباب بحواف من الكروم داخل الشبك السفلي .
وتتميز السيارة بمساعد السائق على رصد النقطة العمياء في المرايا ونظام تفادي الإصطدام الأمامي ونظام المساعدة في تجنب الاصطدام الخلفي.
كما أناه تتميز بمنع الاصطدام الجانب الخلفي ونظام المساعدة على الحفاظ على حارة السير ونظام تحذير انتباه السائق .
اما من الخارج تم تحديث شبكة التهوية الامامية مع شرائط كروم في المنتصف بالإضافة إلى مصابيح أمامية جديدة مع مصابيح LED ومصد أمامي رياضي مزود بمصابيح ضباب بحواف من الكروم داخل الشبك السفلي .
بالنسبة للخلف سيتم تحديث المصابيح الخلفية المدثة LED ثلاثي الأبعاد وإعادة تصميم المصد وتتميز السيارة بمحرك بنزين 3 إسطوانات بسعة 1000 سي سي بقوة 76 حصان و95 نيوتن متر من عزم الدوران .
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يذكر أن كيا تعمل دائما على أن تكون سياراتها هي الأجمل بين السيارات وأكثر لفتا للأنظار كل عام وهذا ما كشفت عنه كيا عن سياراتها XСeed بحلتها الجديدة كليا ومظهرها الشبابي الأنيق.