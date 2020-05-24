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سيارات

لأول مرة.. شاهد كيا كادينزا 2023 أثناء اختبارات القيادة

الأحد 24/مايو/2020 - 12:41 م
صدى البلد
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كريم عاطف

شاهد عدد من مصوري السيارات الجيل الثالث والجديد من السيارة كيا كادينزا موديل 2023، والتقطت العدسات التجسسية صورًا جديدة لها.


فى بداية الأمر لم يتوقع خبراء السيارات أن هذه الصور التجسسية هى الجيل الجديد من السيارة السيدان متوسطة الحجم كيا كادينزا، لأنه من المبكر الإعلان عنها، ولكن تم التأكيد على أنها هى بالفعل وتحمل الرمزي GL3.


وتظهر الصور التجسسية للسيارة كيا أن الشبك الأمامي الكبير أسفل المصابيح الأمامية مثل كيه 5، بنمط ماسي فاخر، ولكن لا نعلم عن المزيد من مواصفاتها، لأنها خضعت بالفعل لتحديثات كبيرة في يونيو الماضي مع إطلاق كادينزا بريمير، حيث حصلت الأخيرة على تصميم راق ومواصفات رائعة مثل محرك بنزين 2.5 لتر، وترقيات عديدة أخرى.


ويرجح بعض خبراء السيارات أن السبب الذي جعل شركة كيا تستعجل فى تقديم الموديل الجديد من كادينزا، هى مشاكل داخلية، فمنذ أن أطلقت هيونداي جرانديور بتحديثات منتصف العمر التي كانت بمثابة تغييرات شاملة للموديل، انخفضت مبيعات كادينزا بشكل ملحوظ.


وتم بيع 13,544 نسخة من جرانديور في مارس بالسوق المحلية، بينما باعت كيا 3,863 سيارة كادينزا فقط، ثم في أبريل تكرر الموقف، حيث تم بيع 11,566 سيارة جرانديور و3,379 سيارة كادينزا فقط .

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