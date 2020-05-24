الكشف عن تفاصيل كيا ستينجر 2021 فيس ليفت.. صور

كشف كريم حبيب، رئيس تصميم شركة كيا، عن بعض تفاصيل السيارة ستينجر 2021 فيس ليفت الجديدة، مؤكدا تطوير ستينجر، خلال أحد الأحاديث الصحفية له.





وقال حبيب إن موديل كيا ستينجر 2021 فيس ليفت قادم قريبًا جدًا، بتحديثات مختلفة لتقوية بعض المناحي وتقديم تصميم أكثر رياضية.





وأضاف أن كيا ستينجر قد تتطور مع توجه التقنيات للمجال الكهربائي ومع تغير أذواق السوق تجاه هذه النوعية من السيارات، ولكنه أكد أن كيا بحاجة إلى سيارة رياضية وجذابة بسعر معقول في مجالها.





ومن المتوقع استلام ستينجر فيس ليفت لمصابيح جديدة بأفضل التقنيات، مع العلم بأن ستينجر الحالية تقدم بالفعل مصابيح LED أمامية وخلفية ونهارية، وبناءً على الصور التجسسية الأخيرة، ستحصل السيارة على تحديثات في تصميم المصدات والجنوط.





كما قد تحصل ستينجر على لوحة عدادات رقمية جديدة ونظام معلومات ترفيهي محدث، وقد تحصل السيارة على محرك تيربو 4 سلندر جديد سعة 2.5 لتر بقوة 290 حصان وعزم 420 نيوتن. متر، وهو نفس المحرك الذي سنراه في هيونداي سوناتا N-Line الرياضية.