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سيارات

كيا تكشف النقاب عن سورينتو 2021 الجديدة كليا.. صور

الأربعاء 20/مايو/2020 - 08:00 م
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلنت شركة كيا الكورية الجنوبية عن قدوم جيل جديد من السيارة سورينتو موديل 2021 والتي تظهر بشكل جديد خارجي  في المقصورة والأداء لتنافس بها  فورد إكسبلورر ونيسان موارنو ، ومازدا مازدا CX-9، جيب جراند شيروكي ، سكودا كودياك ، وتويوتا هايلاندر .

تحديثات جديدة على موديل 2021

ومن أبرز التحديثات التي طرأت  على كيا المقصورة الجديدة والتصميم المتطور ويشمل برنامج معلوماتي متقدم بالإضافة إلى طابع عملي وخامات فاخرة وكسوة جلدية  وأسطح خشبية عالية الجود  ومن الأنظمة المساعدة للسائق والنظام المعلوماتي شاشة عرض باللمس  بقياس 10.25 بوصة وتوفر نظام ملاحة مرئي وعداد رقمي يوفر كافة المعلومات للسائق وبوضوح  شديد .

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خيار هجين لسورنتو 2021 :

ستأتي كيا سورنتو 2021  بمحرك GDIبسعة 2500 سى سى  4 إسطوانات  ومحرك هجين سعة 2000 سى سى وهو نفسه الذى تحمله سيارة Hyundai Sonata.وبقوة 290 حصان زو 422 نيوتن متر من عزم الدوران .

الاهتمام  بطرازات GT الرياضية

وصرح جيمس بيل مدير الاتصالات المؤسسية بشركة كيا الكورية  أن الشركة  ستهتم  بطرازات GT الرياضية ، خلال الفترة القادمة بعد الكشف عن كيا سيراتو GT 2020  مؤخرا ، بقوة 201 حصان .

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خيارات محرك سورنتو 2021

ستأتي كيا سورنتو 2021  بخيارين من المحركات أحدهما هجين يُقدم أداء قويا ، والأخر محرك بنزين عادي بسعة أكبر  ، واحتفظت السيارة بكونها SUV تسع لـ7 رُكاب كما هو متوفر في الجيل الحالي الموجود في الأسواق .

تصميم سورنتو 2021

أما عن تصميم سورنتو القادمة فسوف تظهر  بتصميم مُستقل مُختلف عن تصميمات سيارات  الجديدة الموجودة حاليًا، إلى حدٍ ما سيكون تصميمها مُشابه لسيارة كيا سيلتوس لكن ليس بشكل كبير ايضًا، فـ لغة التصميم المُستخدمه هُنا مُختلفة ومُميزة جدًا.وأيضا ستختلف عن كيا جراند سيراتو  او كيا سبورتيج  لأنها ستأتي بشخصية تصميمية  وبخطوط أكثر شراسة  وتأتي أطول بحوالي 10 مم عن الجيل السابق، وقاعدة عجلات خاصة بها أكبر بحوالي 35 مم عن الجيل السابق.

داخليات سورنتو 2021

مقصورة سورنتو بثلاثة صفوف للمقاعد حيث  تتسع لـ7 رُكاب لكن بالمزيد من الراحة والرحابة الداخليه  ، تتصدر المقصورة شاشة عرض معلوماتية مقاس  12.3  بوصة للعدادات الرقمية الـDigital، وتأتي السيارة مع نظام ترفيهي بشاشة تعمل باللمس بحجم 8 بوصة او 10.25 بوصة والشاشة بها Vibration عند اللمس.

اضافات للسورينتو 2021

السيارة أيضًا تدعم Android Auto و Apple Car Play وتدعم أيضًا توصيل جهازين عن طريق البلوتوث في وقت واحد، وتدعم أيضًا الشاحن الـWireless ونظام صوتي من Bose مع دعم 7 مخارج أو شواحن USB لشحن الهواتف أو أي منتجات أخرى.

كيا تكشف النقاب عن سورينتو 2021 الجديدة كليا.. صور
كيا تكشف النقاب عن سورينتو 2021 الجديدة كليا.. صور
كيا تكشف النقاب عن سورينتو 2021 الجديدة كليا.. صور
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