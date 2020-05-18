كيا تستعد لإطلاق نسخ رياضية لسياراتها التقليدية

اعلن مدير الاتصالات المؤسسية بشركة كيا الكورية جيمس بيل خلال تصريحات صحفية له ، أن الشركة ستولى اهتمامًا بطرازات GT الرياضية ، خلال الفترة القادمة بعد الكشف عن كيا سيراتو GT 2020 مؤخرا ، بقوة 201 حصان





وقال بيل" كل شيء يعود إلى كيا ستينجر GT، لقد كانت خطوة جادة مقارنة بالموديلات الأساسية ، نحن يمكن أن نكون غير متوقعين أكثر قليلًا، حيث يمكننا أن نفرط في بعض الأشياء " .





واضاف بيل خلال التصريحات " لكننا ما زلنا نقدم طرازات كيا القيمة، وGT ليست مجرد شارة، فلن تحمل السيارة شارة GT إلا إذا كان لديها بعض اللمسات الرياضية القوية بها " .





ويتوقع خبراء السيارات انه سيتم مشاهدة مستوى عالي من الاداء لطرازات كيا GT المستقبلية خلال الفترة القادمة مثل K5 GT القادمة، وحتى خارج تشكيلة GT، تم منح كيا الكثير من المرونة في طرازاتها المستقبلية، لذا يبدو أن كيا ستكشف عن بعض المنتجات الجديدة للجيل القادم من أوبتيما وسورينتو.





والجدير بالذكر انه تتنافس كلًا من هيونداي وكيا رغم أنهما أشقاء تحت نفس المجموعة، وذلك باستخدام استراتيجيات التسويق الفريدة، وتعرف هيونداي نفسها على أنها علامة تجارية ناضجة تهتم بالجانب الرياضي الشاب بالكشف عن طرازات N وN لاين، بينما تميل كيا نحو عملاء أصغر سنًا وأكثر رياضية.