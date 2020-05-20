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سيارات

كيا تنفى وقف ستينجر وتحدث موديل 2021 .. صور

الأربعاء 20/مايو/2020 - 01:03 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

كشفت شركة كيا الكورية الجنوبية عن السيارة ستينجر السيدان الرياضية لأول مرة عام 2010 ، ولكن لم تتوقع أنها ستحصل على كل هذه الشعبية التى هى عليها الآن فى جميع أسواق العالم وتصبح من أهم موديلاتها حاليا.


مع ظهور الوباء العالمى الجديد فيروس كورونا المستجد كوفيد -19 ظهرت العديد من الشائعات تؤكد توقف إنتاج هذا موديل كيا ستينجر لقلة التمويل وعدم ظهور الجيل الجديد المحدث من ستينجر 2021 .


إلا أن الشركة الكورية الجنوبية أكدت فى ظهور مفاجئ لها، أن هذا التوقف ليس فى حساباتها وأنها تعمل حاليا على الانتهاء من التحديثات للسيارة كيا ستينجر موديل 2021.


وبالفعل التقطت عدسات بعض المصورين المحترفين العديد من الصور التجسسية للسيارة ستينجر 2021 القادمة أثناء إجراء بعض الاختبارات النهائية .


ومن المتوقع أن تحصل على محرك V6 مزدوج التيربو أقوى سعة 3.5 لتر بقوة تصل إلى 380 حصان، إلى جانب تحسينات أخرى غير معروفة، كافية للحفاظ على قدرة ستينجر وستينجر GT على المنافسة في السنوات المقبلة.


وقال مسؤول داخل كيا إن موعد الكشف عن الجيل الثاني من ستينجر لم يتحدد بعد، وأن الشركة تخطط للتركيز على الاستعداد لإطلاق موديل محدث جزئيًا في النصف الثاني من هذا العام.


لم يؤكد المصدر فقط الإطار الزمني لإطلاق ستينجر 2021، ولكنه أعطى أملًا في أن ستينجر لن يتم إيقافها، حيث أكد أن شائعات وقف إنتاج ستينجر لا أساس لها من الصحة وهي أخبار وهمية ليس إلا.

كيا تنفى وقف ستينجر وتحدث موديل 2021 .. صور
كيا تنفى وقف ستينجر وتحدث موديل 2021 .. صور
كيا تنفى وقف ستينجر وتحدث موديل 2021 .. صور
كيا تنفى وقف ستينجر وتحدث موديل 2021 .. صور
كيا تنفى وقف ستينجر وتحدث موديل 2021 .. صور
كيا تنفى وقف ستينجر وتحدث موديل 2021 .. صور
كيا تنفى وقف ستينجر وتحدث موديل 2021 .. صور
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