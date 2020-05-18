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سيارات

كيا تعلن عن سيارتها الجديدة سورينتو 2021

الإثنين 18/مايو/2020 - 05:01 ص
صدى البلد
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أماني نوار
أعلنت كوريا عن سيارتها الجديدة سورينتو موديل 2021 والتي تظهر بشكل جديد خارجي  في المقصورة والاداء تنافس بها السيارة فورد إكسبلورر ونيسان موارنو ، ومازدا مازدا CX-9، جيب جراند شيروكي ، سكودا كودياك ، وتويوتا هايلاندر


أما من أبرز التحديثات التي طرأت على كيا المقصورة الجديدة والتصميم المتطور ويشمل برنامج معلوماتي متقدم بالإضافة إلى طابع عملي وخامات فاخرة وكسوة جلدية  واسطح خشبية عالية الجود

أما الانظمة المساعدة للسائق والنظام المعلوماتي هو بشاشة عرض لمس بقياس 1.025 بوصة وتوفر نظام ملاحة مرئي وعداد رقمي عالي بدقة 12.3 بوصة يوفر معلومات شديدة الوضوح للسائق .

كما تتميز السيارة بمحرك GDIبسعة 2500 سى سى  رباعي ومحرك هجين سعة 2000 سى سى وهو نفسة الذى تحمله سيارة Hyundai Sonata.ومزود بمحرك الاسطوانات بقوة 290 حصان زو 422 نيوتن متر من عزم الدوران

يذكر أن اعلن مدير الاتصالات المؤسسية بشركة كيا الكورية جيمس بيل خلال تصريحات صحفية له ، أن الشركة ستولى اهتمامًا بطرازات GT الرياضية ، خلال الفترة القادمة بعد الكشف عن كيا سيراتو GT 2020  مؤخرا ، بقوة 201 حصان


وقال بيل" كل شيء يعود إلى كيا ستينجر GT، لقد كانت خطوة جادة مقارنة بالموديلات الأساسية ، نحن يمكن أن نكون غير متوقعين أكثر قليلًا، حيث يمكننا أن نفرط في بعض الأشياء " .

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