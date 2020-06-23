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بين الناس

خوفا من الأمراض.. سكان منطقة صفط اللبن بشارع الفردوس يشكون تراكم القمامة والمخلفات

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 05:02 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن بدر الدين جلال سيف النصر، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تراكم القمامة والمخلفات القابلة لحمل ونقل الأمراض فى شارع الفردوس الدرى منطقة صفط اللبن محافظة الجيزة.

ناشد القارئ المسئولين ضرورة التحرك لإزالة هذه القمامة والمخلفات من المنطقة لمنع انتشار الحشرات الحاملة للأمراض والاوبئة.
 
ويمكن التواصل مع القارئ من خلال الرقم التالى 01003387882
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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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