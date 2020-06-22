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رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي ونهاية الجولة 30

الإثنين 22/يونيو/2020 - 11:59 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
اختتمت منافسات الجولة الثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي اليوم، الاثنين، حيث أقيمت مباراة وحيدة جمعت فريقي مانشستر سيتي و بيرنلي على ملعب الاتحاد.

واكتسح مانشستر سيتي نظيره نادي بيرنلي بخماسية نظيفة، تناوب على تسجيلها كل من رياض محرز وفيل فودين هدفين، وهدف لديفيد سيلفا، ليعززوا موقع فريقهم في المركز الثاني.

ونرصد لكم جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات الجولة 30.

1- ليفربول 83 نقطة

2- مانشستر سيتي 63 نقطة

3- ليستر سيتي 54 نقطة

4- تشيلسي 51 نقطة

5- مانشستر يونايتد 46 نقطة

6- ولفرهامبتون 46 نقطة

7- شيفيلد يونايتد 44 نقطة

8- توتنهام 42 نقطة

9- كريستال بالاس 42 نقطة

10- أرسنال 40 نقطة

11- بيرنلي 39 نقطة

12- إيفرتون 38 نقطة

13- نيوكاسل يونايتد 37 نقطة

14- ساوثهمبتون 34 نقطة

15- برايتون البيون 32 نقطة

16- واتفورد 28 نقطة

17- وست هام 27 نقطة

18- بورنموث 27 نقطة

19- أستون فيلا 26 نقطة

20- نورويتش سيتي 21 نقطة
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