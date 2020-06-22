ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي ونهاية الجولة 30

اختتمت منافسات الجولة الثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي اليوم، الاثنين ، حيث أقيمت مباراة وحيدة جمعت فريقي مانشستر سيتي و بيرنلي على ملعب الاتحاد.





واكتسح مانشستر سيتي نظيره نادي بيرنلي بخماسية نظيفة، تناوب على تسجيلها كل من رياض محرز وفيل فودين هدفين، وهدف لديفيد سيلفا، ليعززوا موقع فريقهم في المركز الثاني.





ونرصد لكم جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات الجولة 30.



