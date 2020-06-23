عامر حسين: أفكر في خوض انتخابات الجبلاية.. فيديو

وقال في حديثه عبر قناة "أون تايم سبورتس" : "الأندية طلبت مني الترشح ولذلك أفكر في الأمر جديا ، لو لم يطلب مني أحد الترشح لما فكرت في الأمر من الأساس".

وجدته يقول لي هذه البطولة نهايتنا". وانتقل عامر حسين للحديث عن تنظيم مصر لكأس أمم إفريقيا 2019 قائلا: "حينما علمت بفوزنا بحق التنظيم؛ اتصلت بهاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق من أجل تهنئته، ف





منتخب مصر ظُلموا هيكتور كوبر وكذلك خافيير أجيري". وأضاف "أبو ريدة كان يعرف أن البطولة ستكون صعبة ، مدربو





إدارات الأندية تهاجمني في العلن، ولكن بعيدا عن الإعلام يساندونني". وعن عمله كـ رئيس للجنة المسابقات قال: "اتحاد الكرة لم يتدخل في عملي مطلقا عدا مرتين،





وعن قمة الأهلي والزمالك التي أقيمت في عام 2011 وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما وكانت في طريقها للإلغاء قبل إقامتها قال: "سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة الأسبق أبلغني بإلغاء المباراة في التاسعة صباحا".





وتابع "المشير محمد حسين طنطاوي استنكر حجة عدم القدرة على تأمين اللقاء وطلب إقامتها، وتحدثت مع الأهلي ووافق مباشرة، اما الزمالك فحسام حسن، قال اللاعبون رحلوا، وتدخل سمير زاهر وأقيمت المباراة".