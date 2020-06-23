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رياضة

عامر حسين: أفكر في خوض انتخابات الجبلاية.. فيديو

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 03:14 ص
عامر حسين
عامر حسين
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محمد رشاد
كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات السابق عن تفكيره في الترشح لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة.


وقال في حديثه عبر قناة "أون تايم سبورتس" : "الأندية طلبت مني الترشح ولذلك أفكر في الأمر جديا ، لو لم يطلب مني أحد الترشح لما فكرت في الأمر من الأساس".

وانتقل عامر حسين للحديث عن تنظيم مصر لكأس أمم إفريقيا 2019 قائلا: "حينما علمت بفوزنا بحق التنظيم؛ اتصلت بهاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق من أجل تهنئته، فوجدته يقول لي هذه البطولة نهايتنا".

وأضاف "أبو ريدة كان يعرف أن البطولة ستكون صعبة ، مدربو منتخب مصر ظُلموا هيكتور كوبر وكذلك خافيير أجيري".

وعن عمله كـ رئيس للجنة المسابقات قال: "اتحاد الكرة لم يتدخل في عملي مطلقا عدا مرتين، إدارات الأندية تهاجمني في العلن، ولكن بعيدا عن الإعلام يساندونني".

وعن قمة الأهلي والزمالك التي أقيمت في عام 2011 وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما وكانت في طريقها للإلغاء قبل إقامتها قال: "سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة الأسبق أبلغني بإلغاء المباراة في التاسعة صباحا".

وتابع "المشير محمد حسين طنطاوي استنكر حجة عدم القدرة على تأمين اللقاء وطلب إقامتها، وتحدثت مع الأهلي ووافق مباشرة، اما الزمالك فحسام حسن، قال اللاعبون رحلوا، وتدخل سمير زاهر وأقيمت المباراة".
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