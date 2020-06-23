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فن

اعتزلت الفن.. آخر ظهور لـ داليا إبراهيم قبل إعلان قرارها

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 02:54 ص
داليا إبراهيم
داليا إبراهيم
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سعيد فراج
تصدرت الفنانة داليا إبراهيم، مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل، بعد ساعات قليلة من إعلانها خبر اعتزالها، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

وكان آخر ظهور لـ داليا إبراهيم، قبل إعلان اعتزالها الفن والتمثيل، بتاريخ الأول من يونيو الجاري، وذلك حينما قامت بتغيير صورة حسابها الشخصي على فيسبوك. 

واعلنت الفنانة داليا ابراهيم عن اعتزالها التمثيل وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، وتلقت «داليا» العديد من التعليقات التى تنادى بتراجعها عن قرار الاعتزال. 

وقالت داليا : "قررت الاعتزال بعد 40 مسلسلا، و7 مسرحيات و5 أفلام قصيرة، و3 أفلام طويلة، وعدد من الدوبلاج وشكرا". 

يذكر ان داليا ابراهيم تعد احدى الفنانات اللاتى قدمن العديد من الاعمال الفنية الجيدة ولعل من ابرزها مسلسل "كناريا وشركاه" وفيلم "كلمنى شكرا". 
داليا إبراهيم داليا إبراهيم
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