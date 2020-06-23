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رياضة

ياسر التوني: متمسكون بحقوق بني سويف في الصعود

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 04:21 ص
لاعبو بني سويف
لاعبو بني سويف
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رباب الهوارى
أعلن ياسر التونى ،مدير الكرة للفريق الأول لكرة القدم بنادي بني سويف ، أحد أندية القسم الثانى بمجموعة الصعيد ، عقب الاجتماع الذي تم بين اتحاد الكرة وأندية القسم الثانى ، تمسكهم بحقوق نادي بني سويف في الصعود، وأن الاتحاد لم يتخذ قرارا رسميا حتى الآن .

وأشار "التونى" إلى أن اللجنة الخماسية استمعت للاقتراحات المقدمة من مسئولي أندية القسم الثانى ،بشأن عودة واستئناف النشاط الرياضي .

وأكد ياسر التونى أن اللجنة لم تبد تحيزها لأي مقترح ، وأكدت أن الاجتماع كان لسماع جميع المقترحات من غالبية الأندية.

واختتم التونى حديثه بأن تأخير القرار ليس بصالح اللجنة ولا الأندية ،وأن نادي بني سويف مستعد في حال الأستكمال ،وأننا متمسكين بحقوقنا في الصعود في حال تطبيق مبدأ الجدارة.

وتسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في توقف النشاط الرياضي في معظم دول العالم خلال الفترة الماضية 
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