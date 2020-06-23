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رياضة

باسم علي: وقعت للزمالك قبل الانضمام للأهلي

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 03:19 ص
باسم علي لاعب الأهلي
باسم علي لاعب الأهلي
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حسام الحارتي
فجر باسم علي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمعار إلى صفوف الجونة، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مفاوضاته مع نادي الزمالك

وأكد باسم علي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "وقعت للزمالك قبل الانضمام للأهلي وصفقة انضمامي للأهلي مع محمد رزق ومحمد فاروق كانت رد علي صفقة انتقال ثلاثي إتحاد الشرطة للزمالك".

وتابع: "طالبت محمد فاروق بالصبر وقلت له مشكلتك ليست مع الأهلي بل مع جاريدو فقط".

 وأكد باسم علي إنه لا يمانع في التوقيع إلى نادي الزمالك ولكن بشرط.

وأتم: "لو استغنى عني الأهلي بشكل نهائي لا مانع من الانضمام للزمالك".

واوصل: "ولكن لو عاد بي الزمن لاخترت الأهلي مرة أخري، والأهلي يستطيع الفوز بالدوري بأي مدير فني لكن الجمهور يتمني التتويج بدوري الأبطال"

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