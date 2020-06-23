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رياضة

باسم علي: الجمهور متحامل على النني ومروان محسن.. وصلاح متواضع

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 03:34 ص
باسم علي لاعب الأهلي
باسم علي لاعب الأهلي
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حسام الحارتي
قال باسم علي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمعار إلى صفوف الجونة، إن محمد صلاح شخص متواضع جدًا وإنه لا يستغرب من المرحلة الذي وصل لها.


وأكد باسم علي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "النني ومروان محسن مظلومان مع منتخب مصر والجمهور متحامل عليهما كثيرًا


وأوضح: "الجمهور انتظر أن يشاهد الكثير من النني لكن ذلك لم يحدث أحيانًا، وأتواصل بشكل مستمر مع محمد النني ووضعه مختلف عن محمد صلاح"

وأضاف: "الجمهور ينتظر من مروان محسن إحراز الأهداف لكنه لا ينظر إلى المجهود الكبير الذي يبذله اللاعب داخل الملعب".

وأتم:"رمضان صبحي وعبد الله السعيد أفضل لاعبان في مصر في الوقت الحالي.

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